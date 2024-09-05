Россия пошла в школу в Воронежской области

В Воронежской области девочка с именем Россия стала первоклассницей. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, Россия пошла в школу в слободе Подгорное. Замдиректора учебного учреждения рассказал, что связанных с именем педагогических проблем у ребенка на данный момент не наблюдается. В семье девочку называют Росичкой.

«Учителя давно знают эту семью. Так что 1 сентября не удивились. Семья хорошая, дети умные и трудолюбивые, вежливые», — рассказал замдиректора, передает издание.

Сообщается, что Россия является самым младшим ребенком в семье. Всего ее родители воспитывают шестерых детей. Также сотрудник учебного учреждения рассказал, что в регионе есть еще одна девочка с таким именем, но она пока что не пошла в школу.

Ранее российских четверняшек с необычными именами стали готовить к выписке.