Прокуратура не поддержала желание сына президента США воспользоваться прецедентом Алфорда

Представители прокуратуры по делу о неуплате налогов сыном президента США Джо Байдена — Хантером — выступили против сделки о признании им вины. Об этом сообщило агентство Reuters.

В надзорном ведомстве признались, что не понимают намерений Хантера Байдена и его адвокатов.

Байден-младший предложил пойти на сделку с правосудием по прецеденту Алфорда. Это тот случай, когда ответчик признает, что есть достаточно доказательств для того, чтобы его осудить, но при этом не заявляет о своей виновности. Такая тактика помогает смягчить наказание.

В четверг, 5 сентября, стало известно, что сын президента США Джо Байдена намерен признать свою вину по делу о неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн.

В июне присяжные признали Хантера виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы, но эксперты предполагают, что приговор будет мягким.

Ранее экс-информатор ФБР заявлял, что получал от России компромат на Хантера Байдена.