Агрессивная челябинка влепила пощечину ребенку во дворе дома

В Челябинске женщина подошла к ребенку во дворе дома и влепила ему пощечину. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле одного из домов на Кыштымской улице и попал в объектив камеры домофона. Местная жительница подошла к школьнику и ударила его рукой по лицу. Что стало причиной такого поведения женщины, не уточняется.

Telegram-канал «Челябинск» сообщает, что, по словам местных жителей, женщина уже не первый раз нападает на людей. До этого она уже бросалась на человека с ножом и молотком.

До этого в Ленобласти учителя обвинили в избиении 13-летнего школьника на уроке, мальчик попал в больницу. Его в состоянии средней тяжести поместили в отделение оториноларингологии.

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