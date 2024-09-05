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Альпинисты спасли замерзавшую на Эльбрусе утку и показали ей вершину

На Эльбрусе альпинисты спасли замерзавшую утку и показали ей вершину

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Телеграм-канал Mash Gor

Альпинисты во время восхождения на Эльбрус спасли замерзавшую утку и показали ей вершину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, группа альпинистов во время восхождения заметила в снегу замерзающую птицу. Ею оказалась утка, которая не смогла улететь после того, как попала в грозу вместе со своей стаей, и застряла почти на пике горы.

Туристы подобрали беспомощную птицу и отогрели ее в куртках, которые испуганная утка использовала в качестве памперсов. Вместе с ней альпинисты поднялись на вершину, а затем принесли ее в приют для животных после спуска с горы.

Сообщается, что птица долго не могла прийти в себя после приключений на Эльбрусе. Позже ее выпустили у пруда в селе Терскол.

До этого в США белый орлан так переел, что не смог улететь. Сообщается, что хищник съел целого енота. Сотрудники департамента охраны природы штата помогли птице и вернули ее в дикую природу.

Ранее на видео попали утки, которые напали на пешехода в Подмосковье.

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