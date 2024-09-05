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Кабмин предложил оцифровать документацию к отопительному сезону в Подмосковье

В Подмосковье к отопительному сезону появятся электронные паспорта готовности

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Правительство РФ подготовило проект постановления о подготовке в Подмосковье в порядке эксперимента электронных паспортов готовности к отопительному сезону. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект призван усилить эффективность работы теплоснабжающих организаций, а также диспетчерских и аварийных служб. В эксперименте участвуют правительство Московской области и Ростехнадзор. В документе обратили внимание, что на реализацию проекта не требуется дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

В июле в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с горячей водой двор превратился в грязную лужу. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отметили, что испытания тепловых сетей являются обязательными при подготовке к новому отопительному сезону. Эти мероприятия позволяют выявить неблагоприятные зоны и составить программу капитального ремонта инфраструктуры.

Ранее в России начали разрабатывать «Госджипити» для перевода с чиновничьего языка на человеческий.

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