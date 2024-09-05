Площадь пожара на заводе «Пластик» достигла 1000 квадратных метров

Площадь возгорания в цеху завода «Пластик» в Тульской области выросла до 1000 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

«В Узловой огонь охватил 1000 квадратных метров строящегося цеха. В тушении задействованы порядка 30 специалистов и 8 единиц техники», — говорится в сообщении.

Пожар на заводе начался вечером 5 сентября. Изначально огонь охватил территорию площадью 300 квадратных метров. Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало.

Накануне возгорание произошло в районе Жуковского шоссе в Волгодонске. Огонь распространился на территории в 700 кв. м. В МЧС региона уточнили, что угрозы распространения пламени на жилые постройки не было, огонь тушили при поддержке пожарных расчетов.

1 сентября пожар произошел в районе города Новочеркасска в Ростовской области. Тогда власти приняли решение об эвакуации населения в безопасные районы.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске из-за удара молнии загорелся жилой дом.