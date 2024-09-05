В США предъявили обвинения ведущему ток-шоу «Большая игра» Дмитрию Саймсу

Американские власти предъявили политологу, ведущему ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии обвинения в нарушении законодательства о санкциях. Это следует из документа Минюста США.

Саймса и его жену обвиняют в участии в схемах по обходу рестрикций. По мнению юристов, политолог оказывал услуги Первому каналу, за что получил более $1 млн, автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду в составе десяти сотрудников. По данным Минюста, Саймсы участвовали в схеме по отмыванию денег и скрывали доходы от подсанкционной деятельности.

В августе сообщалось, что ФБР провело обыски в доме политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса. Журналист отметил, что не знал, что является объектом какого-либо расследования, а также что не был в США с 2022 года. Саймс заявил о планах получить необходимую информацию, а затем предпринять дальнейшие действия. Причиной случившегося политолог посчитал свои слова об Украине, сказанные в эфире Первого канала.

Ранее Песков пошутил о санкциях в отношении модератора ВЭФ.