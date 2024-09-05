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Трое мужчин устроили побоище в Копейске, а затем стали петь и смеяться

В Копейске мужчины устроили массовую драку, а затем стали петь и смеяться

В Копейске мужчины устроили массовое побоище на улице, а затем начали петь и смеяться. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 5 сентября на Коммунистическом проспекте. Трое мужчин прогуливались, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, который перерос в драку. На кадрах с места происшествия видно, как двое мужчин нападают на третьего и начинают его избивать. Затем они повалили оппонента на землю и тут ему на помощь подоспел четвертый.

В результате потасовка привлекла внимание прохожих, которые начали стекаться к месту инцидента. Мужчины прекратили драку и разошлись.

Сообщается, что в тот же день участники драки помирились и устроили застолье, в ходе которого пели и смеялись. Что изначально стало причиной конфликта, не уточняется.

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