В ДОМ.РФ прокомментировали решение о запрете микроквартир

Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ поддерживает решение о запрете строительства микроквартир. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Конечно, это правильное решение, как институт развития мы его поддерживаем. Мы со своей стороны начали пересматривать новые договоры о КРТ по итогам аукционов ДОМ.РФ с тем, чтобы предусмотреть размещение в жилых комплексах однокомнатных квартир площадью не менее 33 кв. м», — сказал Мутко в рамках Восточного экономического форума.

Он выразил сожаление по поводу того, что пока в России структура строительства жилья не соответствует демографическим показателям.

2 августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства микроквартир на территории города. Речь идет о жилье, площадь которого меньше 28 квадратных метров для однокомнатных квартир и 44 квадратных метров для двухкомнатных квартир.

В начале августа председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что запрет на строительство малогабаритных квартир в Москве связан в первую очередь с демографией. На законодательном уровне вводить запрет на строительство жилья площадью меньше 28 кв. м в России пока не планируется, отметил депутат. Данная инициатива распространяется исключительно на Москву, напомнил он.

Ранее в России заметно выросли цены на новое малогабаритное жилье.