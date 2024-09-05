Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДОМ.РФ прокомментировали решение о запрете микроквартир

Гендиректор ДОМ.РФ Мутко поддержал решение о запрете микроквартир

close
Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ поддерживает решение о запрете строительства микроквартир. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Конечно, это правильное решение, как институт развития мы его поддерживаем. Мы со своей стороны начали пересматривать новые договоры о КРТ по итогам аукционов ДОМ.РФ с тем, чтобы предусмотреть размещение в жилых комплексах однокомнатных квартир площадью не менее 33 кв. м», — сказал Мутко в рамках Восточного экономического форума.

Он выразил сожаление по поводу того, что пока в России структура строительства жилья не соответствует демографическим показателям.

2 августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства микроквартир на территории города. Речь идет о жилье, площадь которого меньше 28 квадратных метров для однокомнатных квартир и 44 квадратных метров для двухкомнатных квартир.

В начале августа председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что запрет на строительство малогабаритных квартир в Москве связан в первую очередь с демографией. На законодательном уровне вводить запрет на строительство жилья площадью меньше 28 кв. м в России пока не планируется, отметил депутат. Данная инициатива распространяется исключительно на Москву, напомнил он.

Ранее в России заметно выросли цены на новое малогабаритное жилье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами