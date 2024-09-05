Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

В Дарницком районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По его данным, воздушная тревога в столице Украины не объявлялась. Никаких подробностей случившегося не приводится.

В четверг мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что воздушная тревога действовала в украинской столице на протяжении всей минувшей ночи.

2 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ снова нанесли ракетный удар по военному заводу «Артем» в Киеве. В прошлый раз, 7 июля, по этому предприятию уже прилетало шесть крылатых ракет Х-101, отметили военкоры.

Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. В Минобороны РФ утверждают, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.