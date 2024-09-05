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Хантер Байден может признать вину по делу о неуплате налогов

NBC: Хантер Байден намерен признать свою вину по делу о неуплате налогов

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Jonathan Ernst/Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер намерен признать свою вину по делу о неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн. Об этом сообщает NBC со ссылкой на адвоката обвиняемого Эбби Лоуэл.

Телеканал подчеркивает, что перед слушаниями юристы Хантера Байдена провели встречу с представителями прокуратуры США.

Информации о том, на какие условия возможной сделки с правосудием согласился обвиняемый и намерен ли ее одобрить судья, пока не приводится.

Сыну президента США вменяется девять пунктов обвинения в неуплате налогов на $1,4 млн с 2016 по 2020 год. Прокуратура утверждает, что вместо уплаты налогов Хантер Байден тратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики. По новым обвинениям ему может грозить до 17 лет тюремного заключения.

В июне присяжные признали Хантера виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы, но эксперты предполагают, что приговор будет мягким. Американский лидер заверил, что уважает закон и не собирается помиловать своего сына.

Ранее экс-информатор ФБР заявлял, что получал от России компромат на Хантера Байдена.

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