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Россиянин перевел аферистам сбережения за 20 лет, испугавшись уголовной ответственности

В Воронеже пенсионер отдал мошенникам сбережения за 20 лет

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Depositphotos

Пенсионер из Воронежа поверил аферистам и перевел им все свои сбережения. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам 69-летний пострадавший, ему позвонили и рассказали о необходимости продлить договор с оператором. В разговоре россиянин сообщил данные, в том числе и паспортные.

Уже на следующий день мошенники снова позвонили и заявили, что неизвестные пытаются отправить деньги с его счета на финансирование терроризма, что повлечет за собой дело о госизмене.

Средства нужно было перевести на «безопасный счет». В результате неделю россиянин снимал небольшие суммы и отправлял на указанные реквизиты.

«В итоге пенсионер перевел мошенникам все свои накопления в размере трех миллионов 200 тысяч рублей, которые, по словам мужчины, он собирал на протяжении 20 лет», – поделились в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В полиции предостерегли от переводов на незнакомые счета.

Ранее в Анапе мошенники отняли у граждан жилье на 230 миллионов рублей.

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