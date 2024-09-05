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Заммэра Москвы Ракова обсудила тренды долголетия с учеными и деятелями искусства

Москва вошла в топ-3 регионов по продолжительности жизни в России

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Пресс-служба форума «Территория будущего. Москва 2030»

Столичные власти стремятся к тому, чтобы Москва и за ней, следом, вся Россия вошли в клуб мировых лидеров по продолжительности жизни. Об этом на пленарной сессии «Долголетие будущего», которая состоялась в Гостином дворе в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра Москвы отметила, что наряду с южными регионами страны — Ингушетией и Дагестаном – Москва входит в топ-3 регионов по продолжительности жизни в России. Сейчас она приближается к 79 годам.

«Мы не останавливаемся на этом и стремимся достичь цифр далеко-далеко за 80 лет. Мы вообще хотим, чтобы люди жили как можно дольше — 100 лет для нас теперь ожидаемая планка. Глядя на мировых лидеров по продолжительности жизни, мы понимаем, что такой результат достигли не только благодаря здравоохранению, а именно тому, что сами люди берут ответственность за свое здоровье и свое долголетие», — заявила Анастасия Ракова.

При этом она констатировала, что еще очень много горожан начинают обращаться к врачу только тогда, когда болезнь становится большим раздражителем, чем поход в медицинское учреждение.

«Мы формируем культуру, которая предполагает полное понимание ответственности человека за самого себя, за свое долголетие и за свое здоровье», — сказала вице-мэр.
Участвовавшие в пленарной сессии директор Института когнитивных исследований Татьяна Черниговская и профессор МГУ, специалист в области нейрофизиологии Александр Каплан затронули тему важности изучения возможностей самого загадочного и малоизученного органа человека — мозга.

«Мозг — это не библиотека и не кладовка, не ящички. Это огромная нейронная сеть, которая очень сложно устроена. Если ты много думаешь, то тем самым держишь в тонусе и тело», — рассказала Татьяна Черниговская.

В свою очередь нейрофизиолог Александр Каплан отметил, что невозможно создать таблетку для долгожительства и бессмертия, потому что старение заложено эволюцией. По его словам, долго жить — это значит любить и творить.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и режиссер Константин Богомолов сошлись во мнении, что, говоря о долголетии, о яркой и активной жизни, нужно учитывать и вопросы культуры и искусства.

Горожане «серебряного» возраста должны частью новых масштабных проектов, их нужно задействовать в формировании новой культуры — культуры заботы о себе, пришли к выводу деятели культуры.

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