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Пермяка подозревают в том, что он украл у инвесторов более 500 млн рублей

Baza: бизнесмен из Перми похитил у инвесторов более 500 млн рублей

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Shutterstock

Бизнесмена из Перми обвиняют в обмане людей более чем на 500 миллионов рублей и организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам пострадавших, россиянин предлагал им вложить деньги в разные бизнесы, среди которых были массажные салоны и строительство. При этом инвесторам он обещал прибыль до 6% каждый месяц.

Первое время россиянин отдавал деньги людям, но в 2024 году выплаты прекратились. Сначала обманутые не спешили обращаться в правоохранительные органы, но позже все же обратились в полицию.

«Подано несколько десятков заявлений, ущерб оценивается более чем в 500 млн рублей», – сообщается в публикации.

После вмешательства правоохранительных органов часть имущества арестовали. По признакам мошенничества проводится проверка.

Известно, что у мужчины есть несколько квартир, которые он оформил на родственников, в автопарке есть несколько машин. Помимо этого, он помогал супруге открывать магазины одежды.

Ранее кореец изменил лицо с помощью пластики, чтобы его не поймали за обман на миллионы рублей.

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