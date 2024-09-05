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В ГД рассмотрят проект о статусе ветеранов боевых действий для сотрудников СК

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК

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Depositphotos

Правительство РФ внесло в Госдуму проект о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК и прокуратуры. Об этом сообщается в думской электронной базе.

Законопроект предлагает установить статус ветерана боевых действий для сотрудников СК и прокуратуры, выполняющих свои обязанности в зоне СВО с 24 февраля 2022 года.

Соответствующий статус предлагают предоставить сотрудникам Следкома, выполнявшим свои обязанности на территории Сирии в период с сентября 2015 года.

С 1 сентября для сотрудников СК и прокуратуры вступили в силу новые льготы. Теперь они могут получить отсрочку от призыва в армию.

Отсрочка предоставляется гражданам с высшим образованием и специальными званиями, которые работают в этих ведомствах. Также контрактники могут быть досрочно уволены с военной службы, если перейдут на работу в прокуратуру или Следственный комитет. Помимо них, на отсрочку от армии могут рассчитывать дипломированные сотрудники органов внутренних дел.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин рассказал о борьбе с прокуратурой, которая не дает заводить дела.

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