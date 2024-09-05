В Австралии на пляж вынесло существо, напугавшее людей, пишет Mirror. Теперь местные жители гадают, кому могли принадлежать эти останки.

Как рассказала женщина по имени Джем, она выгуливала своих собак ранним утром на пляже, когда ее терьеры обнаружили странное существо, лежавшее рядом с водой. Австралийка подошла поближе, чтобы рассмотреть находку, но не смогла ее идентифицировать. Она сделала несколько фото и опубликовала их в соцсетях, спросив у подписчиков, что же ей попалось на глаза.

«Эта рыба выглядела действительно жутко. ​​Ее пустые глазницы были огромными», — вспоминает Джем.

Зрители признались, что вид найденной рыбы их пугает. Кроме того, эксперты, глядя на снимки, сделанные женщиной, тоже не понимают, что именно оказалось на суше. Специалисты предположили, что это могут быть останки тунца или рыбы-шара, но точного ответа у них нет.

Ранее в Австралии были найдены остатки древней коры Земли.