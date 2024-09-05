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На российском маркетплейсе появится площадка для продажи услуг

Бакальчук рассказала о планах продажи услуг на маркетплейсе

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Сергей Бобылев/РИА Новости

На Wildberries планируют начать продажу услуг. Об этом на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» Восточного экономического форума рассказала основательница маркетплейсе Татьяна Бакальчук.

«Сейчас через какое-то время да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров», — подчеркнула Бакальчук.

Она уточнила, что на маркетплейсе в настоящее время представлены только товары. При этом она подчеркнула, что в скором времени на площадке будут представлены услуги.

«Был период, когда я согласилась с тем, что мы являемся маркетплейсом», — добавила она.

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