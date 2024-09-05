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Трех российских студентов наказали за сожжение «Нового Завета»

СК Ставрополья: вынесен приговор троим молодым людям за сожжение «Нового Завета»

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СУ СК по Ставропольскому краю

Суд в Ставропольском крае вынес приговор трем молодым людям за сожжение православной книги «Новый Завет». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по краю в своем Telegram-канале.

«В Новоалександровском округе трое молодых людей признаны виновными в оскорблении религиозных чувств верующих», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Ставропольского края, суд назначил двоим обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет до 2 лет 2 месяцев. Осужденные будут отбывать свое наказание в исправительной колонии общего режима.

В свою очередь третьему подсудимому назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в мае. В Ставропольском крае правоохранители задержали трех студентов колледжа. Обвиняемые утверждали, что нашли под забором «Новый завет» и сожгли его, так как не понимали, что это за книга. Однако при этом молодые люди записали все происходящее на камеру и выложили в сеть. На записи было слышно, что студенты называют книгу божественной и знают о наказании за ее сожжение.

Ранее в ХМАО школьники осквернили православный храм.

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