В Петербурге охранник ресторана получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа

В Петербурге вынесли приговор уроженцу Тверской области, который обвинялся в теракте на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Как удалось установить и доказать следствию, ранее судимый мужчина несколько месяцев проживал в Петербурге под чужим именем и работал охранником в ресторане. В июле 2023 года с ним в сети связались неизвестные, которые предложили совершить террористический акт на железной дороге.

Россиянин получил инструкции, изготовил зажигательную смесь и поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Обухово — Славянка.

В отношении поджигателя было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что суд в Бурятии приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима по статьям «Госизмена» и «Диверсия». Мужчина поджег релейный шкаф на станции Восточно-Сибирской железной дороги. Утверждается, что его курировали украинские спецслужбы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Вологодской области двое подростков подожгли поезд ради 100 тысяч рублей.