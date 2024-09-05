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В Петербурге охранник ресторана получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа

В Петербурге поджигатель релейного шкафа получил 15 лет колонии

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Телеграм-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

В Петербурге вынесли приговор уроженцу Тверской области, который обвинялся в теракте на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Как удалось установить и доказать следствию, ранее судимый мужчина несколько месяцев проживал в Петербурге под чужим именем и работал охранником в ресторане. В июле 2023 года с ним в сети связались неизвестные, которые предложили совершить террористический акт на железной дороге.

Россиянин получил инструкции, изготовил зажигательную смесь и поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Обухово — Славянка.

В отношении поджигателя было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что суд в Бурятии приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима по статьям «Госизмена» и «Диверсия». Мужчина поджег релейный шкаф на станции Восточно-Сибирской железной дороги. Утверждается, что его курировали украинские спецслужбы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Вологодской области двое подростков подожгли поезд ради 100 тысяч рублей.

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