Медведев раскрыл, что следует делать с детьми мигрантов в России

Детей мигрантов, которые получают образование в российских школах, необходимо постепенно заставить выучить русский язык. Об этом во время беседы с коллективом агентства ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«И применительно к школам нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык», — заявил политик.

Медведев подчеркнул, что складывается неприятная картина, когда в некоторых классах три четверти людей, особенно первоклассники, которые не говорят по-русски. Зампред Совбеза РФ подчеркнул необходимость обучения детей мигрантов русскому языку.

Также Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы. Он также подчеркнул, что ограничения на пребывание мигрантов должны касаться мигрантских семей и анклавов.

До этого зампред Совбеза РФ заявлял, что мигранты должны жить в РФ только по правилам и законам России. Они должны чувствовать себя частью России, должны понимать российскую историю, владеть русским языком.

Ранее Минобрнауки рекомендовали фиксировать на видео экзамен по русскому для мигрантов.