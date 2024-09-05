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Россиянин разгуливал голым у аэропорта и попал на камеру

В Ханты-Мансийске на пути к аэропорту заметили голого мужчину

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Телеграм-канал «Муксун.ФМ | Новости ХМАО и ЯНАО»

В Ханты-Мансийске местные жители заметили полностью голого мужчину неподалеку от аэропорта. Видео с нарушителем общественного порядка опубликовало издание «Муксун.фм».

Инцидент произошел 5 сентября. Мужчина стоял рядом с дорогой и демонстрировал себя проезжавшим мимо водителям. Обеспокоенные внешним видом горожанина жители написали заявление в правоохранительные органы.

В пресс-службе местного МВД изданию подтвердили факт обращения по поводу «нудиста» и отметили, что нарушителя забрали в психо-неврологический диспансер.

До этого в Челябинске прокуратура направила в суд дело 40-летнего местного жителя, который ходил по областному центру голым и напал на сотрудника полиции в момент задержания. В участке полиции нарушитель объяснил свой поступок внезапно нахлынувшими чувствами из-за того, что «у человечества нет единения с природой».

Ранее на набережной Ялты задержали голого туриста.

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