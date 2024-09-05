Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Росэксимбанке заявили о росте числа участников в торговле между Россией и Индией

На ВЭФ отметили рост спроса российских компаний на банковские услуги в Индии

close
Shutterstock

Российские и индийские финансовые институты постепенно налаживают совместную системную работу. Об этом в рамках бизнес-диалога «Россия — Индия» Восточного экономического форума рассказал председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.

По его словам, Группа российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) отметила, что сейчас вырос спрос на банковские услуги у российских компаний, которые работают в Индии. Как объяснил Засельский, на это повлияла активизация торговли с Индией.

Председатель правления Росэксимбанка уточнил, что торговые отношения России и Индии возросли как в объемах, так и в количестве участников. По его словам, в банке отмечают соответствующий рост спроса на банковские услуги, включающие обычное расчетное обслуживание, переводы валюты, оборотное кредитование и рассмотрение разных инвестиционных проектов.

«Несмотря на большую историю сотрудничества, еще недавно для многих банков индийское направление было экзотическим, но сейчас мы переходим от реагирования на единичные запросы к налаживанию совместной системной работы», — добавил Засельский.

Он рассказал, что Группа РЭЦ видит значимый потенциал для наращивания российского несырьевого экспорта в Индию. По его мнению, сейчас странам важно выстроить стабильное взаимодействие между финансовыми институтами.

Как объяснил Засельский, это требует установления независимых каналов передачи финансовой информации между двумя странами, увеличения количества корреспондентских счетов в национальной валюте и установления лимитов на российские банки.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами