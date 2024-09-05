В Росэксимбанке заявили о росте числа участников в торговле между Россией и Индией

Российские и индийские финансовые институты постепенно налаживают совместную системную работу. Об этом в рамках бизнес-диалога «Россия — Индия» Восточного экономического форума рассказал председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.

По его словам, Группа российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) отметила, что сейчас вырос спрос на банковские услуги у российских компаний, которые работают в Индии. Как объяснил Засельский, на это повлияла активизация торговли с Индией.

Председатель правления Росэксимбанка уточнил, что торговые отношения России и Индии возросли как в объемах, так и в количестве участников. По его словам, в банке отмечают соответствующий рост спроса на банковские услуги, включающие обычное расчетное обслуживание, переводы валюты, оборотное кредитование и рассмотрение разных инвестиционных проектов.

«Несмотря на большую историю сотрудничества, еще недавно для многих банков индийское направление было экзотическим, но сейчас мы переходим от реагирования на единичные запросы к налаживанию совместной системной работы», — добавил Засельский.

Он рассказал, что Группа РЭЦ видит значимый потенциал для наращивания российского несырьевого экспорта в Индию. По его мнению, сейчас странам важно выстроить стабильное взаимодействие между финансовыми институтами.

Как объяснил Засельский, это требует установления независимых каналов передачи финансовой информации между двумя странами, увеличения количества корреспондентских счетов в национальной валюте и установления лимитов на российские банки.