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Эксперты назвали причины, по которым осенью подскочат цены на юридические услуги

Адвокат Краснов: цены на юридические услуги растут из-за инфляции

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Shutterstock/New Africa

В России осенью цены на юридические услуги вырастут на 30-50%. Это нормальный процесс на фоне инфляции – зарплаты у юристов растут, так как растут цены, объяснил член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России Дмитрий Краснов.

«У всех людей, кто занимается той или иной деятельностью, растут расходы, и они, естественно, перекладывают их на своих клиентов», — отметил юрист в беседе с Общественной Службой Новостей.

У работающих на предприятиях юристов тоже повышается зарплата – в основном, из-за нехватки кадров, которая стала остро чувствоваться на фоне демографической ямы, добавил эксперт. Он подчеркнул, что в целом стоимость услуг зависит от спроса и от региона.

Отдельно Краснов остановился на адвокатах – по его словам, они действительно будут повышать стоимость своих услуг, но это необходимо для оплаты офиса, бухгалтера и так далее. Абсолютное большинство представителей этой профессии – 90% — получают совсем небольшие гонорары, убежден юрист.

В условиях непростой экономической ситуации и падения спроса на юристов, они будут «биться» за клиентов, эта конкуренция будет сдерживать цены на услуги, заключил Краснов.

Напомним, за прошлый год спрос на юридические услуги в России вырос более чем на 18%. Наибольший рост спроса россиян был зафиксирован в категории составления и анализа документов — на 48%. Спрос на услуги адвокатов и юристов по гражданским делам вырос на 26%.

Ранее россияне рассказали об удовлетворенности качеством юридических услуг.

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