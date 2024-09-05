Россиянин решил сменить диван в своей комнате и украл его у соседки

В Кондопоге житель общежития решил сменить старый диван, выломал дверь в комнату соседки и вынес мебель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Карелия.

67-летняя жительница Кондопоги сообщила в полицию о краже дивана из комнаты общежития, в котором проживает ее дочь. Прибывшие на указанный адрес правоохранители обнаружили на двери следы взлома и нашли украденный диван в соседней комнате.

Выяснилось, что мебель украл другой житель общежития, который хотел сменить свой старый диван и поэтому стащил его у соседки. Известно, что 32-летний мужчина уже имел проблемы с законом, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Тюмени вынесли приговор женщине, которая украла из магазинов более шести килограммов шоколадок. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и поймали воровку. Суд признал ее виновной в краже и мелком хищении. Ей назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Ранее россиянин украл из кафе 122 пачки мороженого и четыре картофелины из-за невкусной шаурмы.