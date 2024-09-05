Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин решил сменить диван в своей комнате и украл его у соседки

В Карелии мужчина украл диван у соседки по общежитию

close
unsplash.com

В Кондопоге житель общежития решил сменить старый диван, выломал дверь в комнату соседки и вынес мебель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Карелия.

67-летняя жительница Кондопоги сообщила в полицию о краже дивана из комнаты общежития, в котором проживает ее дочь. Прибывшие на указанный адрес правоохранители обнаружили на двери следы взлома и нашли украденный диван в соседней комнате.

Выяснилось, что мебель украл другой житель общежития, который хотел сменить свой старый диван и поэтому стащил его у соседки. Известно, что 32-летний мужчина уже имел проблемы с законом, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Тюмени вынесли приговор женщине, которая украла из магазинов более шести килограммов шоколадок. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и поймали воровку. Суд признал ее виновной в краже и мелком хищении. Ей назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Ранее россиянин украл из кафе 122 пачки мороженого и четыре картофелины из-за невкусной шаурмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами