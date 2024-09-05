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Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе фитнес-клуба

Фитнес-эксперт Каневский: при выборе фитнес-клуба нужно оценить его расположение

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Алексей Майшев/РИА Новости

При выборе фитнес-клуба важно оценить его расположение, потому что от этого будет зависеть регулярность посещения занятий. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский.

К плюсам заведения он отнес наличие бара с хорошим меню, сауны, массажа, салона красоты, детской комнаты и других дополнительных опций, а также различных программ, в том числе, для детей и подростков. Эксперт также советует оценивать заполняемость зала, размеры клуба и исправность оборудования.

«А еще во многих клубах часто встречаются проблемы с вентиляцией, кондиционированием, а также чистотой и порядком в целом. Чтобы это увидеть, также посетите клуб в часы наибольшей заполняемости. Духота, разбросанные стаканчики или оборудование в зале, грязные раздевалки и так далее — все это сразу будет говорить о том, что в данном заведении вам будет заниматься максимально некомфортно», — добавил Каневский.

Фитнес-тренер из США Линдси Ки до этого говорила, что приучить организм к тренировкам с минимальными усилиями помогает комбинирование упражнений с другими видами повседневной деятельности, например, с выгулом собаки.

Ранее фитнес-эксперт рассказал, нужно ли делать растяжку после силовых тренировок.

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