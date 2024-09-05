Стали известны доходы подозреваемого в мошенничестве экс-замглавы МЧС

Семья бывшего замглавы МЧС России Павла Барышева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, владела участком площадью 15 соток и квартирой площадью 137 кв. м. Об этом говорится в декларации о доходах, с которой ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу от 2019 года, доход Барышева за год составил более 10,4 миллиона рублей. Чиновник единолично владел земельным участком площадью 15 соток и квартирой площадью 91,3 кв. м. В декларациях чиновника за 2017 год квартира той же площади числилась в качестве служебного жилья, а в 2018-м — как арендная. В собственности у него также был 18-метровый гараж — при этом автомобиля, согласно декларации, у Барышева не было.

На жену бывшего замглавы МЧС была записана квартира площадью 137,5 кв. м, доход женщины же за 2019 год составил лишь 426 тысяч рублей. Кроме того, ей принадлежит кроссовер Volvo XC70. Известно, что супруга чиновника арендовала машино-место, а в «фактическом пользовании» у нее находилась 91-метровая квартира Барышева.

В 2017 году Барышев заработал почти 6 миллионов рублей. На следующий год его доходы выросли и составили более 9 миллионов рублей. Супруга чиновника получала в это же время 772 и 555 тысяч рублей.

Кроме того, в 2017–2018 годах семья владела 110-метровой квартирой, земельным участком площадью 20 соток и жилым домом площадью 187 кв. м.

5 сентября стало известно, что Следственный комитет возбудил дело против экс-замглавы МЧС России Павла Барышева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник благодаря подложным документам похитил трехкомнатную квартиру стоимостью как минимум 20 млн рублей в Московском регионе. Следователи считают, что Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. Сейчас на недвижимость наложен арест.

Президент Владимир Путин освободил Барышева от должности в мае 2021 года. Он занимал пост заместителя главы МЧС с февраля 2017 года. Причины снятия Барышева с должности не уточнялись.

Ранее стало известно, что у арестованного зама Шойгу была 200-метровая квартира и 600-метровый дом.