В Петрозаводске сиделка украла у пары пенсионеров золото на полмиллиона

В Петрозаводске сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая обворовала пенсионеров и вынесла из их квартиры золотые украшения на полмиллиона рублей. Об этом сообщает УМВД по республике Карелия.

С заявлением в полицию обратилась 67-летняя жительница Петрозаводска, она сообщила, что из квартиры бесследно исчезли золотые украшения — кольца, серьги и браслет.

Выяснилось, что заявительница проживает в квартире вместе с мужем. В начале июля мужчине потребовались услуги сиделки. Вскоре семья наняла 44-летнюю петрозаводчанку, которая похитила золото из шкатулки.

Воровку удалось задержать, она призналась, что часть украшений сдала в ломбард. Общий ущерб оценивается в 500 тысяч рублей, Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Москве с карты пенсионерки с инвалидностью списались 900 тысяч рублей, они были потрачены на оплату покупок на Wildberries. За пожилой женщиной-инвалидом ухаживала молодая сиделка, на нее и пали подозрения в краже, поскольку деньги с карты ее подопечной списались за покупки на маркетплейсе, а остаток средств был перечислен на неизвестную карту. Девушка задержана, ее допрашивают правоохранители.

Ранее сиделка украла у пенсионеров деньги, которые они копили на круиз.