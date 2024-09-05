Профессор рассказал, как не спутать ковид с ОРВИ или гриппом

При коронавирусе в отличие от ОРВИ или гриппа, как правило, нет насморка, однако эта инфекция проявляется индивидуально. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев.

Помимо этого, для ковида характерен очень высокий уровень слабости, когда человеку сложно даже встать, а также туман в голове, добавил эксперт.

«Могут быть боли в мышцах, в конечностях, в суставах, может болеть кожа. Для «ковида» характерна довольно высокая температура — 38–38,5, иногда с сильным ознобом, <...> диарея», — добавил Воробьев.

К другим симптомам он отнес ощущение одышки, затруднение дыхания, изменение сердцебиения и давления.

3 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщали, что заболеваемость ковидом на территории России за последнюю неделю увеличилась на 20%. В заявлении уточняется, что в период с 26 августа по 1 сентября на каждые 100 тыс. жителей страны приходилось 14,73 зараженного коронавирусом.

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