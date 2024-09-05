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Курганские подростки хотели заработать на продаже наркотиков и попали под суд

В Кургане будут судить подростков, желавших заработать на продаже наркотиков

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Shutterstock

В Кургане подростки, решившие заработать на продаже запрещенных веществ, попали под суд. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, группа молодых людей в 2023 году занималась сбытом наркотиков через интернет при помощи тайников-закладок. Для хранения и фасовки запрещенных веществ они использовали квартиры, в которых проживали, в том числе вместе со своими родителями. Плату за наркоторговлю они планировали получать, обналичивая перечисленную им криптовалюту.

Стражи порядка задержали их по подозрению в торговле наркотиками в период с августа по сентябрь прошлого года. У них изъяли более трех килограммов различных запрещенных веществ. Кроме того, удалось найти ранее оставленные ими тайники-закладки.

Следствие направило уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Ura.ru сообщает, что пятеро из семи фигурантов являются несовершеннолетними.

Ранее крымский подросток прошел курс по наркоторговле, стал закладчиком и попался полиции.

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