В Курской области ребенок решил выбраться на улицу через окно и застрял на козырьке балкона

В Щиграх Курской области 11-летний мальчик решил выйти на прогулку через окно второго этажа и застрял на козырьке балкона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Щиграх, ребенка, стоявшего на козырьке балкона на высоте второго этажа, заметили очевидцы. На место были вызваны экстренные службы, сотрудники местной пожарной части сняли его с помощью лестницы.

Медицинская помощь школьнику не потребовалась, его передали родителям.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске трехлетний ребенок едва не выпал из окна на восьмом этаже. Мальчика смогли спасти рабочие, которые спустились в комнату по веревке из квартиры этажом выше. По словам очевидцев, ребенок находился дома один и был привязан за ногу к мебельной стойке. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь в квартиру, спустя некоторое время вернулась мать мальчика. Она объяснила, что оставила сына на несколько минут и ушла по делам. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

Ранее дошкольника, забравшегося на подоконник седьмого этажа, спасли сотрудники МЧС.