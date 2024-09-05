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Житель приграничного региона РФ пострадал после обстрела ВСУ

Гладков: житель Новой Таволжанки получил ранение при обстреле ВСУ

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, в результате чего ранение получил один местный житель, однако госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ», — написал глава региона.

По его словам, мужчине была оказана медпомощь. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

Также в селе пострадали 15 частных домовладений. Один дом оказался наполовину разрушен от прямого попадания снаряда. В результате обстрела со стороны ВСУ оказалось повреждено здание социального объекта. Кроме того, в населенном пункте пропал свет после удара по линии электропередачи, отметил Гладков.

Около поселка Ракитное осколками боеприпаса посекло кузов машины, добавил губернатор.

3 сентября Гладков сообщил, что три населенных пункта Белгородской области были атакованы украинскими беспилотниками. В частности, под удар FPV-дрона попал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол здания.

Ранее губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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