В Саратове четырехлетний мальчик выжил после падения в канализационный люк

В Ленинском районе Саратова устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, мальчик упал в открытый канализационный люк. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 4 сентября во дворе дома по улице Космодемьянской, четырехлетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Ребенок успел зацепиться за край колодца, его спасли очевидцы.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая и лица, ответственные за содержание колодца, устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ростовской области ребенок получил ожоги, провалившись в дыру с кипятком. Мальчика доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у ребенка ожоги первой и второй степени. Сообщается, что яма, в которую упал несовершеннолетний, образовалась из-за прорыва трубы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ответственных за поврежденные коммуникации.

Ранее в Чувашии двухлетний ребенок упал в канализационный колодец и не смог выбраться.