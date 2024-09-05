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Россиянам рассказали о мерах профилактики ковида

Профессор Воробьев: для профилактики ковида нужно мыть руки

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Depositphotos

Для профилактики коронавируса не нужно носить маски, потому что это неэффективно. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

По его словам, вместо этого, как и при других вирусных респираторных инфекциях, важно мыть руки. Кроме того, профессор советует не тереть руками глаза и не находиться в помещениях с большим скоплением людей.

«Собственно говоря, это все. Конечно, последней рекомендации довольно трудно придерживаться, особенно тем, кто пользуется метрополитеном. Но тем не менее», — сказал Воробьев.

3 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщали, что заболеваемость ковидом на территории России за последнюю неделю увеличилась на 20%. В заявлении уточняется, что в период с 26 августа по 1 сентября на каждые 100 тыс. жителей страны приходилось 14,73 зараженного коронавирусом. Как отметили в оперативном штабе, в 18 российских регионах уровень заболеваемости ковидом превысил средние показатели по стране.

Ранее врач перечислил симптомы варианта коронавируса FLiRT.

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