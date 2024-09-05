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Россиянам рассказали о мальчиках «с печатью женского воспитания»

Омбудсмен Ярославская: без отца мальчики растут с печатью женского воспитания

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Мальчики, которые воспитываются в неполных семьях без отца, вырастают «с печатью женского воспитания». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, матери таких детей подвержены гиперопеке, из-за чего у мальчиков не вырабатывается навык самостоятельности. Она отметила, что такой ребенок будет полностью полагаться на мнение родителя вместо того, чтобы самому принимать решения.

«Он не спорит, пубертат пройдет легко, вы же по нему уже катком проехали пару раз, он не будет ничего. Только когда он вырастет и заведет свою семью, он про вас не вспомнит. У него найдется другая девочка, которая будет ему говорить, что делать. И более старая девочка, которая мама, уже не будет котироваться», — сказала Ярославская.

Детский омбудсмен добавила, что, по ее мнению, в мужчине можно будет «воспитать любовь к матери и родине» только через самостоятельность.

Исследование платформы корпоративного благополучия «Понимаю», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что больше половины — 66% — опрошенных родителей назвали воздействие медиаконтента на детей главным поводом для беспокойства. Вторым по популярности стали опасения по поводу роста жестокости среди детей и подростков.

Ранее политолог отметил значимость воспитания подрастающего поколения.

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