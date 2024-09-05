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Глава Якутии рассказал о достижениях и планах развития креативных индустрий в регионе

Глава Якутии заявил о планах усилить меры поддержки креативных индустрий

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Shutterstock/Scarc

Якутия намерена развивать творческую индустрию и повышать креативную интенсивность экономики, заявил на состоявшейся в рамках ВЭФ-2024 сессии «Креативный каркас — 2030: развитие креативных индустрий на Дальнем Востоке» глава региона Айсен Николаев.

По словам главы Якутии, валовая добавленная стоимость креативных индустрий в регионе может вырасти к 2030 году вдвое.

Он также отметил, что во всех отраслях нужны люди, которые знают, как создавать новые продукты: разбираются в брендинге, маркетинге, дизайне.

Айсен Николаев подчеркнул, что в апреле подписал указ о развитии креативной экономики республики, где были поставлены задачи по подготовке кадров в сфере креативных индустрий.

В Якутске появится межвузовский кампус мирового уровня, который объединит три университета и научные организации.

Студенты будут получать специальность в своем вузе, а параллельно приобретать креативные и предпринимательские навыки.

Кроме того, в Якутии будут усилены специализированные региональные меры поддержки креативных индустрий, в том числе ориентированные на экспорт, увеличены доходы якутской киноиндустрии.

Также в регионе собираются добиться роста объемов контента и аудитории анимационной продукции, мобильных и компьютерных игр, музыкальных произведений, созданных якутскими авторами.

Айсен Николаев добавил, что цифровые технологии и искусственный интеллект сейчас оказывают огромное влияние оказывают на кино, анимацию и музыку.
По его словам, тот, кто может использовать эти технологии, получает огромное конкурентное преимущество.

«Поэтому мы стремимся стать лидерами во всем, что связано с применением цифровых технологий», — заключил Айсен Николаев.

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ВЭФ-2024
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