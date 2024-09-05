Пенсионерка из Читы отдала мошеннику почти 9 млн рублей и осталась без квартиры

Сотрудники полиции Забайкалья задержали курьера телефонных мошенников, который похитил у пожилой женщины 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 73-летняя жительница Читы. Женщина объяснила, что с ней по телефону связались неизвестные. Мужчина, представившийся сотрудником полиции, сообщил пенсионерке, что мошенники имеют доверенность на продажу ее квартиры и намереваются совершить сделку.

Собеседник пояснил, что сотрудники силовых ведомств уже занимаются поимкой злоумышленников, но для этого необходима активная помощь женщины. Аферист вынудил россиянку в срочном порядке продать недвижимость, а вырученные деньги наличными переедать курьеру.

Личность пособника мошенников удалось быстро установить, им оказался 30-летний житель Кургана. Для его задержания читинские оперативники выехали в Тюменскую область и доставили злоумышленника в столицу Забайкалья. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее воронежский инженер позволил мошенникам себя запугать и потерял 2 млн рублей.