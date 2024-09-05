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Суд вынес приговор сотрудникам банка, похитившим 1,6 млрд рублей у хоккеиста Радулова

Похитившим 1,6 млрд у хоккеиста Александра Радулова дали от 5 до 12 лет колонии

Экс-главу совета директоров «Транснационального банка» Сергея Кононова и двух других сотрудников финансовой организации приговорили к лишению свободы за хищение денег у российского хоккеиста Александра Радулова. Подробности сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

По версии следствия, Кононов, будучи бенефициаром и членом совета директоров банка, действуя вместе с президентом финорганизации, а также своим помощником Романом Швецом и замглавы клиентского отдела Еленой Пантелеевой и рядом других сотрудников похитили 1,6 млрд рублей у известного хоккеиста. О том, что речь идет именно о Радулове, пишет «Интерфакс».

Помимо этого, суд установил, что в 2014–2015 годах сотрудники банка похитили с его счетов порядка 213,4 млн рублей, переведя их подконтрольным им юрлицам.

В итоге Кононова приговорили к 12 годам лишения свободы, Швеца — к 6,5 года, а Пантелееву — к 5 годам колонии.

До этого сообщалось, что суд в Калининграде продлил арест бывшему ректору Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александру Федорову, которого обвиняют в хищении более 18 млн рублей.

Ранее стало известно, что экс-сотрудника Минобороны Чекмазова арестовали по делу о взятке.

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