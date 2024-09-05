В Удмуртии женщину посадили на шесть лет за жестокое избиение ее собственных детей

В Удмуртии мать отправили в колонию за истязание двух детей, сообщили в республиканской прокуратуре.

Приговор в отношении 30-летней местной жительницы вынес Балезинский районный суд. В материалах дела говорится, что в феврале этого года женщина жестоко избила двух своих детей, родившихся в 2023 году. Кулаком она нанесла младенцам многочисленные удары в область головы и грудной клетки, после чего пострадавших доставили в больницу.

Врачи диагностировали у маленьких пациентов повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, закрытой травмы грудной клетки и переломы ребер. Их мать обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а избитых детей передали под опеку в другую семью.

По решению суда женщина проведет в колонии общего режима шесть лет.

Ранее молодой отец, оставшийся с двухмесячной дочерью на одну ночь, изувечил ее и попал под суд.