Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Удмуртии женщину посадили на шесть лет за жестокое избиение ее собственных детей

В Удмуртии мать двух детей приговорили к реальному сроку за их избиение

close
РИА «Новости»

В Удмуртии мать отправили в колонию за истязание двух детей, сообщили в республиканской прокуратуре.

Приговор в отношении 30-летней местной жительницы вынес Балезинский районный суд. В материалах дела говорится, что в феврале этого года женщина жестоко избила двух своих детей, родившихся в 2023 году. Кулаком она нанесла младенцам многочисленные удары в область головы и грудной клетки, после чего пострадавших доставили в больницу.

Врачи диагностировали у маленьких пациентов повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, закрытой травмы грудной клетки и переломы ребер. Их мать обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а избитых детей передали под опеку в другую семью.

По решению суда женщина проведет в колонии общего режима шесть лет.

Ранее молодой отец, оставшийся с двухмесячной дочерью на одну ночь, изувечил ее и попал под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами