Дачникам объяснили, как подготовить дом и участок к зиме

Перед наступлением холодов важно смазать все замки на дачном участке. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев. Если влага останется в замочных скважинах, при минусовой температуре может произойти повреждение их работы, пояснил он.

«Для безопасности нужно поставить видеонаблюдение или муляжи видеокамер. Злоумышленник скорее всего выберет дом, где ничего нет. Еще можно купить наклейку «Охраняется частным охранным предприятием» и разместить на заборе и двери», — порекомендовал эксперт.

Он добавил, что перед отъездом важно слить всю воду из умывальников и бойлеров, чтобы трубы не повредились от морозов. Также он призвал обратить внимание на температуру дома. По его словам, важно сделать выбор: либо помещение консервируется до весны, либо там поддерживается плюсовая температура. Постоянные перепады чреваты отсыреванием конструкций, предупредил Мезенцев.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что грядки на даче нужно очистить и обработать специальным составом до прихода осенних холодов, делать это нужно через три-пять дней после сбора урожая.

Так, чтобы уничтожить возбудителей болезней, она советует полить грядки специальным фунгицидом. После этого можно «подселить» в землю полезные микроорганизмы, чтобы восстановить микрофлору почвы, отметила эксперт. Еще через пять дней следует подкормить почву перегноем, компостом, навозом или специальным осенним удобрением из магазина.

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