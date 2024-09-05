Журналисты нашли элитные иномарки в декларации арестованного экс-сотрудника Минобороны РФ

Бывший сотрудник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ Андрей Чекмазов, арестованный по обвинению в получении взятки на сумму более 7,7 млн рублей, владел иномарками Mercedes-Benz E-Class 400 и BMW 320. Это указано в его последней открытой декларации за 2020 год, пишет ТАСС.

Судя по документу, за год полковник запаса заработал 1,445 млн рублей. Вместе с женой он владел квартирой площадью 53,8 кв. м. Также на него была оформлена квартира 52 кв. м, автомобили Mercedes-Benz E-Class 400 и BMW 320, гаражи по 19,3 и 19,5 кв. м. и парковочное место 11,4 кв. м. Супруга Чекмазова в 2020 году заработала 350 тысяч рублей.

5 сентября Следственный комитет (СК) РФ арестовал Чекмазова и отправил под домашний арест его заместителя — полковника запаса Дмитрия Фомина. Им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, а заместитель генерального директора АО «Оборонтест» Александр Сухарев подозревается в ее даче.

По данным Telegram-канала военных следственных органов СК РФ, речь идет о сумме в размере более 7,7 млн рублей, которую Сухарев в период с июня 2023 года по 3 сентября текущего года передал Чекмазову и Фомину.

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