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Жителям столицы напомнили о доступности всех способов голосования на выборах

Проголосовать на выборах онлайн москвичи смогут из любой точки страны

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Столичным избирателям доступны все способы голосования на выборах депутатов в Московскую городскую думу, которые пройдут с 6 по 8 сентября. Об этом после состоявшейся в Московской городской избирательной комиссии церемонии разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Он напомнил, что проголосовать на выборах можно онлайн по прямой ссылке или на избирательных участках, где свой выбор можно сделать с помощью терминалов электронного голосования.

Также возможен традиционный способ голосования с помощью бумажного бюллетеня по предварительно поданной заявке на портале mos.ru или в территориальной избирательной комиссии.

Голосовать с помощью терминалов электронного голосования можно на любом участке столицы, а бумажным бюллетенем — только на участке по месту постоянной регистрации.
При этом Ковалев уточнил, что при отсутствии предварительно поданной заявки по уважительной причине председатель комиссии вправе принять решение о выдаче избирателю бумажного бюллетеня.

С 6 по 8 сентября в Москве состоятся выборы депутатов в Московскую городскую думу, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино.

Церемония разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования — неотъемлемая часть избирательной кампании, отметили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Сделать свой выбор онлайн москвичи могут в любое удобное время суток из любой точки России. Для этого необходима полная учетная запись на портале mos.ru и устройство с выходом в интернет.

Избирательные участки будут работают с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября.

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