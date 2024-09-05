Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского блогера-иноагента объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Яна Матвеева

close
Карты и стрелочки/YouTube

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило блогера Яна Матвеева (признан в РФ иностранным агентом) в розыск по уголовной статье. Карточка о розыске опубликована в базе ведомства.

В публикации отмечается, что мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но не уточняется, по какой именно.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Матвеева могут разыскивать в рамках уголовного дела о нарушении правил деятельности иноагента.

До этого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Государственная дума РФ может доработать закон об иноагентах в осеннюю сессию.

По словам Пискарева, поправки к закону могут исключить возможность ухода юридических лиц, а также медиаресурсов, включая Telegram-каналы, от необходимости исполнять обязанности иноагентов при смене названия.

Заявление Пискарева стало комментарием к предложению министра юстиции РФ Константина Чуйченко изменить закон об иноагентах после переименования ряда Telegram-каналов-иноагентов.

Ранее политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) оплатила штраф за нарушение обязанностей иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами