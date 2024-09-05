Российского блогера-иноагента объявили в розыск

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило блогера Яна Матвеева (признан в РФ иностранным агентом) в розыск по уголовной статье. Карточка о розыске опубликована в базе ведомства.

В публикации отмечается, что мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но не уточняется, по какой именно.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Матвеева могут разыскивать в рамках уголовного дела о нарушении правил деятельности иноагента.

До этого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Государственная дума РФ может доработать закон об иноагентах в осеннюю сессию.

По словам Пискарева, поправки к закону могут исключить возможность ухода юридических лиц, а также медиаресурсов, включая Telegram-каналы, от необходимости исполнять обязанности иноагентов при смене названия.

Заявление Пискарева стало комментарием к предложению министра юстиции РФ Константина Чуйченко изменить закон об иноагентах после переименования ряда Telegram-каналов-иноагентов.

Ранее политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) оплатила штраф за нарушение обязанностей иноагента.