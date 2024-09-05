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В Карелии более 80 человек отравились шаурмой

В Карелии число отравившихся шаурмой возросло до 87 человек

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Shutterstock

В Карелии существенно увеличилось количество людей, которые отравились шаурмой. Об этом сообщает минздрав региона.

Всего с недомоганием к медикам обратились 87 человек, из них в инфекционном отделении находятся 26, остальные лечатся амбулаторно.

«Состояние пациентов – средней тяжести, с улучшением. Все необходимое для лечения в больнице есть», – поделились в ведомстве.

Там также добавили, что Роспотребнадзор организовал исследования материалов от заболевших и контактных лиц. Специалисты уже отобрали пробы продукции и сырья у владельца точки.

Расследование началось после того, как в городе Сегеже госпитализировали 39 человек с пищевым отравлением, среди пациентов были 24 несовершеннолетних.

Все заболевшие покупали шаверму в одной точке. Во время проверки в помещении нашли нарушения безопасности. На данный момент хозяин задержан, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее массовое отравление произошло в главном офисе TikTok.

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