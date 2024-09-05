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Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки пытался напасть на подозреваемого с ножом

Отца убитой в Нижнем Тагиле девочки задержали за нападение на подозреваемого

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Shutterstock

Отца девочки, которую нашли мертвой в Нижнем Тагиле, доставили в участок. Об этом сообщает 66.ru.

По данным источника, собираясь на следственный эксперимент, россиянин прихватил с собой нож и во время мероприятий напал на подозреваемого в убийстве его дочери. Родителя задержали.

«В отделении полиции он провел всю ночь, а наутро его отпустили», – сообщается в публикации.

Журналисты добавили, что вскоре предполагаемому убийце изберут меру пресечения, на заседание работников СМИ не пустили.

Тело 11-летней девочки нашли в подвале спустя несколько дней поисков, на ее шее обнаружили следы удушья. Ребенок пропал 31 августа, отец сразу же обратился в полицию и заявил, что дочь отпрашивалась у него погулять, но к оговоренному времени не вернулась.

Подозреваемым стал участник СВО. По словам местных жителей, после того, как ребенок пропал, мужчина уехал в зону спецоперации. Он уже был на фронте, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По словам соседей, он хорошо общался и с детьми, и со взрослыми.

Ранее в Волгограде мужчина избил лежачего отца-инвалида шваброй и ножом после просьбы помочь.

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