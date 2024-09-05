В «Афише» назвали комьюнити главной ценностью любого фестиваля

Комьюнити является главной ценностью любого фестиваля, так как оно создает эмоции и ассоциации с брендом. Об этом в ходе в паблик-тока «Атмосфера города» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030» рассказал event-директор компании «Афиша» Яков Трахман.

«Мне кажется, нам это удалось, при этом не слишком зацикливаясь на повторении старого и предложив много нового. Потому что все в мире меняется, и «Пикник» не исключение – в этом году он впервые прошел два дня и погостил в Санкт-Петербурге», — сказал он.

Также на мероприятии Трахман рассказал про возрождение фестиваля. По его словам, команда была обновлена на 90%, но при этом были и те, кто стоял у истоков «Пикника». Он считает, что они помогли проекту сохранить важные для атмосферы детали.

«Когда зашла речь о возрождении ивента, мы, помимо новых гостей, хотели привлечь тех, кто ходил на него 10, 15, 20 лет назад», — отметил event-директор «Афиши».

По его мнению, в Москве удобнее проводить большие мероприятий, так как в столице уже подготовлены площадки и инфраструктура. При этом он считает, столице не хватает своей «визитной карточки».

«В Москве не проводится фестиваль, который бы ассоциировался с ней напрямую. Например, есть фестиваль Sziget в Будапеште, он проводится с 1993 года в одном месте и находится с городом в очень плотной синергии. Когда мы слышим про «Алые Паруса», сразу думаем о Петербурге. У Москвы пока такого мероприятия нет», — объяснил Трахман.

Основатель Московского центра урбанистики при МГУ им. Ломоносова Сергей Капков в ходе в паблик-тока предложил провести музыкальный фестиваль не на отдельной площадке, а интегрировать его прямо в городское пространство, как было на Чемпионате Мира по футболу в 2020 году.

Event-директор «Афиши» уточнил, что летние фестивали вкладывают большое количество ресурсов в световое оборудование, спецэффекты, подсветку сцен и пространств, поэтому необходимо иметь возможность не обрывать мероприятия в 23:00, а уходить хотя бы немного в ночь.