Россиян предостерегли от поездок в недружественные страны

В так называемых недружественных странах сохраняется сильная дискриминация россиян, поэтому от поездок туда лучше отказаться. Там поддерживается стереотип, что русские люди – это злая мафия, шпионы или мошенники, заявила она в пресс-центре НСН.

«Также у них есть понятие «русская жена», которое будет приравнено к женщине легкого поведения. Это дискриминация целого народа», — заявила Бутина, посоветовав отказаться от развлекательных поездок за рубеж.

В США и странах Прибалтики против россиян возбуждают уголовные дела, даже если причин для этого нет, – число таких случаев, по словам депутата, кратно увеличилось, причем Прибалтика стала лидером такого антирейтинга. Началась эта кампания с ареста журналистов, многие из которых до сих пор не вышли, подчеркнула парламентарий.

«Есть совершенно вопиющие прецеденты в США, которые буквально выхватывают людей из любой страны мира, возбуждают в отношении них уголовные дела и прячут за решетку», — заключила Бутина.

Напомним, аналогичное предупреждение до этого делали в МИД – россиян призвали воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные РФ страны в связи с задержаниями некоторых граждан по требованию властей США. В дипведомстве сообщили, что рассматривают инциденты с гражданами, задержанными в Италии и Германии.

Ранее МИД Германии обвинили в дипломатической дискриминации русских.