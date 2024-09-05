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Россиян предостерегли от поездок в недружественные страны

Депутат Бутина: россиянам опасно ездить в недружественные страны

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Janis Laizans/Reuters

В так называемых недружественных странах сохраняется сильная дискриминация россиян, поэтому от поездок туда лучше отказаться. Там поддерживается стереотип, что русские люди – это злая мафия, шпионы или мошенники, заявила она в пресс-центре НСН.

«Также у них есть понятие «русская жена», которое будет приравнено к женщине легкого поведения. Это дискриминация целого народа», — заявила Бутина, посоветовав отказаться от развлекательных поездок за рубеж.

В США и странах Прибалтики против россиян возбуждают уголовные дела, даже если причин для этого нет, – число таких случаев, по словам депутата, кратно увеличилось, причем Прибалтика стала лидером такого антирейтинга. Началась эта кампания с ареста журналистов, многие из которых до сих пор не вышли, подчеркнула парламентарий.

«Есть совершенно вопиющие прецеденты в США, которые буквально выхватывают людей из любой страны мира, возбуждают в отношении них уголовные дела и прячут за решетку», — заключила Бутина.

Напомним, аналогичное предупреждение до этого делали в МИД – россиян призвали воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные РФ страны в связи с задержаниями некоторых граждан по требованию властей США. В дипведомстве сообщили, что рассматривают инциденты с гражданами, задержанными в Италии и Германии.

Ранее МИД Германии обвинили в дипломатической дискриминации русских.

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