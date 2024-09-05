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Онлайн-энциклопедия «Рувики» стала развивать раздел на якутском языке

В разделе «Рувики» опубликовали более 18 тысяч статей на языке саха

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Depositphotos

Раздел на якутском языке саха в интернет-энциклопедии «Рувики» активно растет. Сегодня в нем насчитывается 18,1 тыс. статей, сообщили создатели проекта.

Раздел был создан для того, что поддерживать и развивать языковое и культурное разнообразие в интернете.

Особое внимание создатели энциклопедии уделяют не только увеличению количества, но и повышению качества публикуемого контента, включая добавление выверенных статей.

В разделе саха «Рувики» акцент сделан на региональной тематике, ведется целенаправленный поиск неописанных личностей обширной республики, таких как писатели, спортсмены, общественные и культурные деятели.

Среди них — основатель ЯАССР Максим Аммосов, первый якутский ученый-лингвист Новгородов, политический деятель Исидор Барахов, народный певец Сергей Зверев и другие.

Раздел регулярно обновляется статьями, посвященными темам, связанным с повседневной жизнью и праздниками, такими как «Какой сегодня день» и «Какой сегодня праздник».

Проект продолжает расширяться, обеспечивая доступ к уникальному контенту и поддерживая культурное наследие региона, сообщили создатели энциклопедии.

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