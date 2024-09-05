Политолог отметил успехи российской экономики на фоне стагнации западных стран

Российская экономика набирает обороты на фоне стагнации западных оппонентов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал политолог Илья Ухов.

«Есть некоторые вещи, которые стабильны в нашем мире. Видимо мы вечно будем смотреть на то, как горит огонь, как работают другие люди, и как западные аналитики с удивлением узнают о том, что российский бюджет растет опережающими темпами на фоне системного увеличения экспортных поступлений. Вот и теперь Bloomberg выкатил большую статью о том, что доходы бюджета выросли почти на четверть, на фоне беспрецедентно успешного в финансовом отношении августа», — написал он.

Ухов уточнил, что сборы принесли 778,6 млрд рублей (8,7 млрд долларов) в прошлом месяце, что на 21% больше, чем год назад. Политолог добавил, что налоги на нефть и нефтепродукты составили почти 80% всех доходов от продажи углеводородов, согласно расчетам Bloomberg, основанным на этих данных.

По словам эксперта, доходы бюджета за август отражают цены, уровень добычи и экспорта за июль. Он добавил, что в статье Bloomberg отмечается, что российская нефтяная промышленность выиграла от роста цен на нефть марки Urals, ключевую экспортную смесь. Ухов уточнил, что налоги на нефть за август были рассчитаны исходя из цены на нефть марки Urals в 74,01 доллара за баррель, что выше 64,21 доллара годом ранее.

«При этом дисконт на российскую нефть по отношению к эталонной марке Brent сократились более чем на треть по сравнению с прошлым годом, поскольку ее производители адаптировались к международным санкциям, включая ограничение цен странами «большой семерки» и европейский запрет на поставки российской нефти, находя новых покупателей на свои баррели и развертывая массивный теневой флот», — написал он.

Эксперт напомнил, что на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин отметил, что экономика России заняла четвертое место в мире по объему ВВП.

«Российская же экономика продемонстрировала потрясающие способности к адаптации, которая во многом стала возможной благодаря личным политическим контактам президента Путина с руководством стран Глобального Юга. Многие спорные моменты по экспорту и расчетам удавалось и удается разрешить лишь при личном включении президента в процесс принятия решение. Это решающий актив, которого нет у других стран», — заключил Ухов.