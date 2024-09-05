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Репетитор укусил российского школьника в время урока

В Улан-Удэ репетитор по гитаре укусил ученика

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Depositphotos

В Улан-Удэ местный житель пожаловался на странное поведение репетитора по гитаре во время занятия с ребенком. Об этом сообщает издание «Газета РБ».

Как утверждает автор, оставивший отзыв о преподавателе на одном из местных пабликов отзывов, педагог проводит обучение у себя дома, в 112-м квартале.

Мужчина якобы ударил и укусил мальчика, с которым занимался. По словам мужчины, ребенок испугался и выбежал из квартиры на лестничную клетку. В это время педагог не открывал дверь и не отвечал на звонки.

Родители потерпевшего написали заявление на мужчину в полицию и прокуратуру.

До этого 12-летний школьник из Петербурга обвинил в нападении мачеху. Мальчик сам вызвал себе скорую помощь и затем пожаловался на то, что родительница якобы укусила его за лицо и сдавливала ему руками шею.

Ранее в Ленобласти учитель ударил школьника ладонью по уху и отправил его в больницу.

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