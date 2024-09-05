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Россиянин на костылях ограбил магазин с помощью подростков

Подростки из Пензенской области стали ворами, помогая незнакомцу на костылях

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МВД России

Житель Каменки совершил две магазинные кражи, передвигаясь на костылях. Об этом сообщили в полиции Пензенской области.

О краже продуктов питания из магазина в центре Каменки в дежурной части узнали от сотрудника торговой точки, ему о случившемся сообщили подростки, которые сами оказались замешаны в преступлении.

Детей опросили еще раз в присутствии родителей, и они признались, что увидели в супермаркете мужчину, передвигавшегося с помощью костылей. Тот попросил их о помощи, и приятели согласились, взяли продуктовую тележку и вывезли к такси, которое ожидало незнакомца у входа.

Мужчина объяснил детям, что товары были оплачены им заранее, поэтому сначала подозрений у детей не возникло, однако потом они поняли, что стали жертвами обмана, и рассказали обо всем взрослым.

Злоумышленника вскоре задержали, им оказался ранее судимый местный житель 1999 года рождения. Мужчина заявил, что решил отметить со своей бабушкой ее день рождения, поэтому похитил продукты и цветы, которые затем подарил имениннице.

На вора завели уголовное дело и дело об административном правонарушении, ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее совершивший четыре грабежа россиянин заявил, что находился под гипнозом.

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